Cactus представляет новый лазерный принтер CS-LP1120B

25 января 2023, 14:45

Ассортимент Cactus пополнился новой моделью лазерного принтера CS-LP 1120B.

Конструкция принтера сделана на основе популярной модели 1010, которая знакома любому сервисному инженеру и являются стандартом качества для домашнего и корпоративного использования.

База принтера выполнена из металла, что обеспечивает высокий ресурс работы устройства и стабильное качество под нагрузкой. В принтер не встроены механизмы защиты дополнительной прибыли поставщика: конструкция не содержит чипов, блокирующих печать при достижении предела числа копий, заданного производителем.Несмотря на наличие только USB-порта, принтер Cactus CS-LP 1120B легко можно сделать сетевым, путем предоставления общего доступа в сети. Программное обеспечение сертифицировано для использования с Astra Linux, часто используемым в бюджетных и государственных организациях России.Отдельного внимания заслуживает картридж для принтера Cactus CS-LP 1120B. Ресурс картриджа, поставляемого в комплекте с новым принтером Cactus, составляет 3000 копий, что в два раза больше ресурса картриджей, которые поставляются с принтерами данного класса. При этом оригинальный картридж Cactus самый дешёвый на рынке. Стоимость отпечатка на принтере Cactus CS-LP 1120B получается рекордно низкой, что делает срок окупаемости очень коротким.Технические характеристики Cactus CS-LP 1120B:Разрешающая способность: 600 dpiОбъем лотка для подачи бумаги: 160 листовВремя выхода первой страницы: 8,5 секундСкорость печати: 18 страниц/минГарантия: 12 месяцевКартридж в комплекте: CS-Q2612X-MPS (на 3000 страниц).