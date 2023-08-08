С 1 oктября в Украине возобновляются штрафы за торговлю без кассовых аппаратов

8 августа 2023, 15:15

"Я хочу обратиться к предприятиям торговли по установке кассовых аппаратов. С 1 октября будут введены большие штрафы за неустановление таких аппаратов. Проверки кассовых аппаратов возобновлены", - глава парламентского комитета по финансам Гетманцев.