8 августа 2023, 15:15

С 1 oктября в Украине возобновляются штрафы за торговлю без кассовых аппаратов

"Я хочу обратиться к предприятиям торговли по установке кассовых аппаратов. С 1 октября будут введены большие штрафы за неустановление таких аппаратов. Проверки кассовых аппаратов возобновлены", - глава парламентского комитета по финансам Гетманцев.


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