3G-модемы и причины их популярности в Украине

14 августа 2023, 17:15

За полтора последних года популярность мобильных модемов возросла более чем в 3 раза сравнительно с периодом 2020–2021 годов. По собственным данным специализированного магазина GOODOK, больше всего покупок приходиться на компактные аппараты с поддержкой 3G и 4G стандартов связи. Если с 4G LTE ситуация понятна (это наиболее продвинутый сегодня стандарт связи в Украине), то по какой причине ажиотаж произвел 3G модем — нужно разбираться.

На сегодняшний день в 78 странах есть действующая сеть 5G, что автоматически делает предыдущие стандарты устаревшими. К сожалению, в Украине нет действующего разрешения на использование высокоскоростного оборудования, что ограничивает мобильных операторов и позволяет пользоваться лишь LTE, которое доступно не во всех населенных пунктах. Сегодня 4G остается доступным лишь для крупных населенных пунктов.

3G модем получил свою популярность именно из-за низкой площади покрытия. Более продвинутый стандарт хоть и покрывает нужды около 80% пользователей, доступен менее чем на половине территории страны. Учитывая этот факт, использование 3G модема остается актуальным в ряде случаев:

При частых отключениях электричества. При отключении ближайшей вышки от электрификации, устройство автоматически ищет другие источники сигнала, что приводит к потере скорости. 3G более актуален из-за меньшей скорости (1–3 Мб), которая при медленной передаче позволяет не терять пакеты данных.

Для жителей небольших деревень и городов. Отсутствие LTE говорит само за себя, но стандарт 3G покрывает около 100% населенных пунктов, за редкими исключениями.

Любителям путешествий, активных видов спорта или рыбакам. 4G требует стабильности подключения, чего сложно добиться вдали от населенных пунктов. Если вы часто выезжаете за пределы населенных пунктов, недостаток связи легко перекрывает 3G модем.

Профессиональным водителям. Дальнобойщики, экспедиторы, волонтеры и другие профессии, связанные с частыми переездами, требуют адаптации под разные условия. Имея в наличие лишь бюджетный LTE модем, можно остаться без интернета, поэтому чаще выбирают предыдущее поколение, оборудование для которого дешевле и стабильней.

В зависимости от конкретной цели покупки, имеет смысл покупать или аппарат с огромным частотным диапазоном или подбирать более бюджетную модель с 3G-модулем.

Специалисты магазина GOODOK рекомендуют выбирать модем по индивидуальным параметрам и запросам. Крайне важно определиться с оператором сотовой связи, наиболее частым регионом использования и оптимальной скоростью соединения. Если вы впервые выбираете себе модем под мобильный интернет, лучше всего обратиться к консультанту за помощью, чтобы покупка принесла максимум пользы под ваши задачи.