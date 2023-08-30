30 августа 2023, 15:45

ЄС сповільнився з постачанням снарядів для України

Таку заяву зробив глава Міноборони Естонії Ханно Певкур. За його словами, країни ЄС передали Україні лише 226 тисяч артилерійських снарядів у рамках проекту на постачання мільйона боєприпасів.



Як зазначив естонський міністр, зараз Україна випускає близько 6 тисяч снарядів на день, тоді як Росія - від 60 до 70 тисяч у пікові дні. Певкур додав, що однією з переваг західних боєприпасів залишається точність.

