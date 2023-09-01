1 сентября 2023, 12:15

На севере Казахстана обнаружили вспышку сибирской язвы

12 человек госпитализировали с подозрением на инфекционное заболевание в селе Ушкарасу Акмолинской области Казахстана.



Также выявлено 22 контактных лица, которые находятся под наблюдением медицинских работников. Пациенты принимают лечение согласно клиническому протоколу, проводится дезинтоксикационная и антибактериальная терапия.



На территории Ушкарасу объявлен карантин. В селе выставлены посты об ограничении вывоза сельхозпродукции, на въезде в село выставили полицейские наряды.

