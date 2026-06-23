РФ уничтожила старинную усадьбу Миклашевских в Запорожской области

23 июня 2026, 15:15

Усадьбу в селе Беленькое российские оккупанты атаковали тремя дронами, рассказали местные жители "Суспільному". Там вспыхнул пожар. К полудню, по их словам, она полностью сгорела.

Усадьба Миклашевских — памятник архитектуры, градостроительства и истории местного значения.

Как рассказала руководительница пресс-службы заповедника "Хортица" Анна Головко, усадьба была построена в 1853-1916 годах, она принадлежала Михаилу Миклашевскому — представителю старинного украинского казацко-старшинского рода. Это была единственная усадьба в регионе, которая так хорошо сохранилась. Головко рассказала, что в имении сохранялись старинный деревянный декор и уникальные элементы интерьера. Здание неоднократно получало повреждения в ходе войны рф против Украины. "Сегодня мы, вероятно, потеряли его навсегда", — заявила Головко.