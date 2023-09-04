4 сентября 2023, 9:45

В Китае людям весом до 50 кг запретили выходить на улицу из-за супертайфуна

Страну уже несколько дней накрывает супертайфун "Саола": ветер буквально сбивает местных жителей с ног. Об этом пишет BBC.



Сильнее всего непогода свирепствует в Гонконге и других южных прибрежных регионах. Повреждены десятки домов, закрыты магазины и разные учреждения, остановлен весь транспорт.



В последние два дня скорость ветра в этих регионах достигала 200 км/ч. Только в Гонконге получили травмы от стихии по меньшей мере 75 человек. СМИ сообщают об одном погибшем в Китае и еще одном на Филиппинах.

