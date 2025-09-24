Гонконг закрывается в преддверии крупнейшего тайфуна года

24 сентября 2025, 8:45

23 сентября в Гонконге объявлен закрытый режим в связи с наступлением супертайфуна Рагаса, самого мощного тропического циклона в мире в этом году.

Власти призвали людей оставаться дома, а большинство пассажирских рейсов будут приостановлены до 25 сентября.По данным Гонконгской обсерватории, Рагаса, который несет ураганный ветер со скоростью до 220 км/ч, представляет собой «серьезную угрозу для побережья Гуандуна», китайской провинции, граничащей с Гонконгом.Власти провинции Гуандун уже эвакуировали более 770.000 человек, и в ближайшие часы ожидается эвакуация еще более миллиона жителей. Также отменено более 700 авиарейсов, включая рейсы в Макао и на Тайвань.