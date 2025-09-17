Китай скопіював "Тайфун-К"

17 сентября 2025, 8:45

Китайське бронеавтомобільне рішення, помічене на нещодавніх знімках, майже в усіх своєпізнаваних рисах повторює конфігурацію російського "Тайфун-К".



Це насамперед демонструє прагматичний підхід Пекіна: якщо конструкція довела свою ефективність у певних місіях — її копіюють і адаптують під власну промислову базу. Китайська машина, судячи з відкритих описів, спирається на шасі, близьке до серійного тактичного тягача Shaanxi HMV3, а не на прямий імпортний компонент російського КАМАЗу.

Але є й важливі нюанси. Використання шасі Shaanxi HMV3 дає Pekіну інші логістичні переваги: уніфікація з наявною парком військових вантажівок, проста адаптація моторно-трансмісійних агрегатів і доступність запчастин у великій промисловій екосистемі. Для РФ навпаки — "Тайфун" був продуктом внутрішньої кооперації та частково імпортозалежних ланцюгів; коли Китай відтворює форму на своїй платформі, це робить конструкцію менш "ексклюзивною", але більш придатною до масового виробництва на місцевих потужностях.Політико-стратегічний вимір копіювання очевидний: КНР активізує власний портфель MRAP-платформ і прагне мати доступні, модульні бронемашини для різних місій — від внутрішньої безпеки до експедиційних операцій. Для російської сторони поява зовні подібного рішення в Китаї не становить прямої технологічної диверсії.Висновок: демонстрація "копії Тайфуна" — це не сенсація у вигляді "Китай скопіював і перевершив", а очікувана еволюція: Пекін адаптує вдалі інженерні рішення під власну виробничу базу і військово-стратегічні потреби. Для регіону це означає подальше розширення асортименту доступних MRAP-платформ, а для Росії — необхідність орієнтуватися не лише на технічну досконалість, а й на конкуренцію в ціні, логістиці й післяпродажному сервісі.