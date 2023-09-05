РФ намагається викрасти секретні дані в українських військових через шкідливе ПЗ

5 сентября 2023, 9:45

Російські спецслужби використовують шкідливе програмне забезпечення під назвою Infamous Chisel, намагаючись проникнути в додатки, якими користуються українські військові, аби знайти секретну інформацію.

— Infamous Chisel забезпечує постійний доступ до скомпрометованих пристроїв Android, а також збирання й вилучення даних із них. Це стосується і цільових програм, які використовуються українськими військовими. Infamous Chisel, швидше за все, використовувався з метою викрадення конфіденційної військової інформації. Ця діяльність демонструє постійне використання росією кіберпотужностей для підтримки свого вторгнення в Україну.



Шкідливе ПЗ під назвою "Infamous Chisel" використовується хакерами рф (Sandworm), яке відноситься до ГЦ спецтехнологій ГРУ російського генштабу.





