7 сентября 2023, 14:15

Київ зможуть забезпечити теплом, навіть якщо взимку не буде електроенергії

Основні роботи для опалювального сезону вже виконали. На теплових мережах ліквідували понад 2,2 тисячі пошкоджень, які потенційно могли трапитись взимку.



«Наразі 100 котелень можна оперативного підключити до генераторів. Також маємо арсенал мобільних котелень для підтримки тепла в лікарнях та пологових».

