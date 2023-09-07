Основні роботи для опалювального сезону вже виконали. На теплових мережах ліквідували понад 2,2 тисячі пошкоджень, які потенційно могли трапитись взимку.
«Наразі 100 котелень можна оперативного підключити до генераторів. Також маємо арсенал мобільних котелень для підтримки тепла в лікарнях та пологових».
Последние новости
- Железо | Сегодня, 17:45
Razer Kitsune улучшит качество игр для PS5 и ПК
- Железо | Сегодня, 17:15
Нові ігрові монитори Samsung
- Железо | Сегодня, 16:45
D-Link представляет новую серию стекируемых мультигигабитных L3-коммутаторов
- Железо | Сегодня, 16:15
DWR-N301, DWR-N302, DWR-AC1201 и др. - новые домашние Wi-Fi роутеры от DIGMA
- Технологии | Сегодня, 15:45
ЗСУ отримають дрони від Delair
- Бизнес | Сегодня, 15:15
Кількість ФОПів в Україні перевищила 2 млн
- Технологии | Сегодня, 14:45
У Варшаві з 2024 року з'явиться зона чистого транспорту
- Технологии | Сегодня, 14:15
Київ зможуть забезпечити теплом, навіть якщо взимку не буде електроенергії
- Безопасность | Сегодня, 13:45
Binance та MEGOGO оголошують про запуск спільного крипто-подкаст
Последние материалы
- Аналитика | 4 сентября, 13:01
Найцікавіше за тиждень. Випуск 18 (2023) - LAPP запрошує на виставку та можливості EcoFlow Smart Generator
- Обзоры | 30 августа, 16:09
ColorWay Extra Dry 1200gsm (CW-5612) - ваше авто оцінить його роботу
- Обзоры | 26 августа, 21:51
Patriot Viper V730 - механічна клавіатура, яка навчить вас грати
- Обзоры | 24 августа, 9:52
Deepcool PQ850M 850W - модульний і потужний блок живлення
- Обзоры | 13 августа, 17:03
EnerGenie BAT-12V100AH - потужна AGM-батарея з низьким саморозрядом
- Обзоры | 8 августа, 11:29
RIVACASE 7614 - ваша особиста "військова бананка"!
- Аналитика | 6 августа, 23:39
Найцікавіше за тиждень. Випуск 17 (2023) - YASNO розпочинає співпрацю з EcoFlow та нова Ajax KeyPad TouchScreen
- Фотогалереи | 6 августа, 11:50
Безпілотник для евакуації пораненого - робота українського винахідника
- Аналитика | 5 августа, 1:01
YADEA RN та Maxxter NEOS III - універсальні електроскутери для міста
Популярные новости
- Безопасность | Сегодня, 13:45
Binance та MEGOGO оголошують про запуск спільного крипто-подкаст 5.00
- Бизнес | 4 сентября, 9:32
LAPP запрошує на виставку "Енергетика в промисловості" 5.00
- Технологии | Вчера, 11:15
Бельгия передаст Украине ракеты Sea Sparrow – СМИ 2.00
- Железо | Сегодня, 17:15
Нові ігрові монитори Samsung 0.00
- Железо | Сегодня, 16:45
D-Link представляет новую серию стекируемых мультигигабитных L3-коммутаторов 0.00
- Железо | Сегодня, 16:15
DWR-N301, DWR-N302, DWR-AC1201 и др. - новые домашние Wi-Fi роутеры от DIGMA 0.00
- Технологии | Сегодня, 15:45
ЗСУ отримають дрони від Delair 0.00
- Бизнес | Сегодня, 15:15
Кількість ФОПів в Україні перевищила 2 млн 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:45
У Варшаві з 2024 року з'явиться зона чистого транспорту 0.00