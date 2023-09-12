Иран начал разработку первого навигационного исследовательского спутника

Об этом заявил представитель Иранского космического агентства (ISA) Далириан. По его словам, спутник с названием Pazhuhesh 1 станет исследовательским в области навигации космических станций.
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