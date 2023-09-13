На Київщині зафіксували спалах африканської чуми

13 сентября 2023, 10:15

Через це на території Української громади встановили 40-денні карантинні обмеження. Людям рекомендується:



Купувати м’ясо тільки з наявними сертифікатами якості.

Піддавати м’ясо сильній термічній обробці (вірус гине від температури вище 37°С).

При перших ознаках хвороби у тварин телефонувати ветлікарю або на 101.