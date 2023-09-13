13 сентября 2023, 10:15

На Київщині зафіксували спалах африканської чуми

Через це на території Української громади встановили 40-денні карантинні обмеження. Людям рекомендується:

Купувати м’ясо тільки з наявними сертифікатами якості.
Піддавати м’ясо сильній термічній обробці (вірус гине від температури вище 37°С).
При перших ознаках хвороби у тварин телефонувати ветлікарю або на 101.


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