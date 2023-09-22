Google Maps привел мужчину к обрушившемуся мосту. Тот погиб

22 сентября 2023, 9:45

После смерти Филлипа Паксона из Северной Каролины его семья подала в суд на Google.

Мужчина съехал в ручей с моста, на который его якобы привел Google Maps, сообщает The Guardian.«Это была темная и дождливая ночь, и он следовал за своим GPS-навигатором, который привел его по бетонной дороге к мосту», — рассказала свекровь Паксона.Мост обрушился еще 10 лет назад, но никаких предупреждающих знаков или заграждений не было. Помимо Google, в иске упоминаются компании, несущие ответственность за территорию, на которой произошла авария.