27 сентября 2023, 9:15

Оборонний комітет парламенту Болгарії схвалив передання ЗСУ несправних С-300

Ракети для С-300 були визнані болгарськими військовими непридатними до експлуатації, і хоча відремонтувати ракети у Болгарії неможливо, Україна зможе їх використати, - повідомляють болгарське інформагентство БГНЕС та The Sofia Globe.



"Наша країна не має необхідних потужностей для самостійного ремонту цих боєприпасів. Їх використання нашою армією створило б серйозну загрозу для життя болгарських військовослужбовців. На відміну від Болгарії, Україна заявила, що має можливість використати такі дефектні боєприпаси та поставити їх на службу в українську армію", – йдеться в пояснювальній записці.

