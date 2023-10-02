2 октября 2023, 10:45

Практически вся ПВО Харьковщины была уничтожена в начале вторжения РФ

В новом проекте Дмитрия Комарова "Рік. Харківщина" начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник "Марсель" рассказал, что 90% ПВО региона в начале полномасштабного вторжения было уничтожено.



Оккупанты знали расположение и схемы всех командных пунктов, возведенных еще при СССР. Первые вражеские ракеты полетели именно по тем координатам.

