Кроме того, там ставят больше военных наблюдательных постов и патрулей.
«Эти меры, наряду с размещением четырех дополнительных американских истребителей F-16 и расширением бесполётной зоны, являются признаком растущей обеспокоенности Румынии и более широкого альянса НАТО тем, что война в Украине может перекинуться на ее территорию», - пишет издание.
2 октября 2023, 12:45
Румыния перемещает ПВО ближе к границе с Украиной
Кроме того, там ставят больше военных наблюдательных постов и патрулей.
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