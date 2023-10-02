Румыния перемещает ПВО ближе к границе с Украиной

2 октября 2023, 12:45

Кроме того, там ставят больше военных наблюдательных постов и патрулей.



«Эти меры, наряду с размещением четырех дополнительных американских истребителей F-16 и расширением бесполётной зоны, являются признаком растущей обеспокоенности Румынии и более широкого альянса НАТО тем, что война в Украине может перекинуться на ее территорию», - пишет издание.