НБУ ввел в обращение монеты с изображением украинского борща

2 октября 2023, 10:15

"Он близок и понятен каждому украинцу — и из бескрайних степей Херсонщины, и из-за порогов широкого Днепра, и с высоких карпатских гор", — говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.



Монеты представлены номиналами 10 и 5 гривен, их можно будет купить с 4 октября в интернет-магазине НБУ.