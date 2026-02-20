Хакеры взломали интернет-магазин Нацбанка

20 февраля 2026, 9:15

Как сообщили в НБУ, потенциально злоумышленники могли получить доступ к персональной информации пользователей интернет-магазина, а именно: имя/фамилия, номер телефона, e-mail, адрес доставки нумизматической продукции.



Вместе с тем в Нацбанке заверили, что финансовые данные — реквизиты платежных карточек, другая конфиденциальная информация, связанная с банковскими операциями, — остаются в безопасности.