12 октября 2023, 11:15

В 2025 году государственный долг Украины превысит 100%

МВФ прогнозирует, что государственный долг Украины вырастет до 88,1% ВВП в 2023 году, а в 2025 году превысит 100% ВВП.



Согласно опубликованным данным, в 2024 году МВФ ожидает увеличения госдолга Украины до 98,6% ВВП, а в 2025 году – до 100,7% ВВП, после чего он начнет снижаться.

