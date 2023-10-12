В 2025 году государственный долг Украины превысит 100%

МВФ прогнозирует, что государственный долг Украины вырастет до 88,1% ВВП в 2023 году, а в 2025 году превысит 100% ВВП.
Согласно опубликованным данным, в 2024 году МВФ ожидает увеличения госдолга Украины до 98,6% ВВП, а в 2025 году – до 100,7% ВВП, после чего он начнет снижаться.
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