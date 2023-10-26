В МАГАТЭ прокомментировали ночные взрывы в Хмельницкой области

26 октября 2023, 9:15

"Мощные взрывы сотрясли территорию возле украинской Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС)... выбив многие окна на площадке и временно отключив электроэнергию на некоторых станциях радиационного контроля за пределами площадки", — говорится в отчете.

"Этот инцидент еще раз подчеркивает крайне нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью в Украине, которая будет продолжаться до тех пор, пока продолжается эта трагическая война, — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.



Уточняется, что дроны сбили. Прямого воздействия дронов на площадку не было.