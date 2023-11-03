На Солнце из-за взрыва образовался гигантский каньон

3 ноября 2023, 14:45

31 октября обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировала извержение огромной плазменной нити из Солнца.

По данным сайта spaceweather. com, в результате этой деятельности образовался каньон шириной примерно 10 000 км и в 10 раз длиннее.

Солнечные нити представляют собой колоссальные дуги наэлектризованного газа или плазмы, подвешенные над поверхностью Солнца. Когда магнитное поле становится нестабильным, нить разрушается, что может привести к впечатляющим взрывам.



Ученые пока не знают, привело ли это извержение на Солнце к появлению коронального выброса в космос. Также пока неизвестно, направлен ли этот выброс в сторону Земли.



Если хотя бы часть коронального выброса массы все же будет направлена к нашей планете, то поток плазмы, достигнув Земли, может вызвать впечатляющие и очень яркие полярные сияния ближе к концу недели.