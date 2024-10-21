На Солнце зафиксировали еще одну мощную вспышку

21 октября 2024, 13:45

По данным ресурса SpaceWeather, вспышка имеет класс X 1.45. Солнечные вспышки X-класса являются самыми большими и мощными. В среднем они происходят примерно 10 раз в год.

Во время вспышки X-класса на дневной стороне Земли возможен сильный уровень радиопомех. Сообщается, что излучение после новой вспышки привело к отключению коротковолновой радиосвязи над США. Радиолюбители могли заметить потерю сигнала на всех частотах ниже 30 МГц.В глобальном смысле солнечная вспышка свидетельствует о том, что старое солнечное пятно AR3664 (теперь оно называется AR3697) хоть и не такое большое, как раньше, но все еще очень активное.После вращения Солнца вокруг своей оси пятно было скрыто от нашего зрения около двух недель, но теперь постепенно возвращается.Если солнечное пятно продолжит выбрасывать заряженные частицы, это может привести к новой солнечной буре, которая повлечет перебои в электросети, отключение радиосвязи, а также появление красивых полярных сияний.