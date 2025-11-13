На Солнце произошла самая мощная вспышка в 2025 году

13 ноября 2025, 12:45

11 ноября космический аппарат NASA зафиксировал появление на Солнце вспышки класса Х5.1. Таких мощных вспышек астрономы не наблюдали с прошлого года, сообщает Space.

Вспышка вызвала серьезные проблемы со связью в Европе и Африке. Также ожидается появление одной из самых мощных магнитных бурь.В период магнитных бурь может значительно ухудшиться самочувствие, поэтому по возможности придерживайтесь нескольких правил:

больше отдыхайте;

делайте легкую зарядку;

правильно питайтесь;

пейте больше воды;

проводите меньше времени в гаджетах.