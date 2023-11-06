6 ноября 2023, 14:15

В Непале в результате землетрясения погибли по меньшей мере 157 человек

По данным Еuronews, почти 200 человек пострадали от толчков. Власти ожидают, что количество жертв может вырасти, поскольку связь со многими горными районами была нарушена. Тысячи людей остались без крова и провели субботнюю ночь на сильном морозе.



Эпицентр землетрясения находился в 36 километрах к юго-востоку от города Джумла, а магнитуда землетрясения, по разным оценкам, составила от 5.6 до 6.4.



Поиски людей в зоне бедствия продолжаются.

