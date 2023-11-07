7 ноября 2023, 12:15

На Сонці утворилася гігантська тріщина, її розміри співмірні з Євразією

Ширина тріщини складає близько 10 тис. км, а довжина — майже 100 тис. км.



Вона утворилася через потужний викид плазми. Чи вплине це на Землю та як саме, поки невідомо.

