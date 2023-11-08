8 ноября 2023, 14:15

Холера, кір, дифтерія - через війну зросте тяжкість та поширеність хвороб

Внаслідок повномасштабної війни в Україні зросте тяжкість перебігу захворювань, а також може збільшитися захворюваність на деякі інфекційні хвороби.



Про це сказав керівник офісу Всесвітньої охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".



За його словами, в Україні вже зросла кількість тяжких випадків захворювань.



У деяких регіонах є ризик спалаху конкретних захворювань, зокрема сказу, холери, поліомієліту, кору та дифтерії, сказав Хабіхт.

