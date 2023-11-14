Новый монитор Acer CB242YEbmiprx

14 ноября 2023, 17:15

Новинка предлагает все необходимое как для пользователей начального уровня, так и для тех, кто достаточно избирательно подходит к покупке монитора.



23,8-дюймовый монитор Acer CB242YEbmiprx укомплектован IPS-матрицей с разрешением Full HD (1920х1080) в безрамочном дизайне ZeroFrame, за счет чего изображение выглядит натуральным и насыщенным. В частности, высокого уровня картинки удалось добиться за счет матрицы 6bit+FRC, способной отображать до 16,7 млн цветов и покрывать до 99% цветового пространства sRGB при яркости 250 кд/м2. Кроме того, монитор оснащен фирменным комплексом технологий защиты зрения. Одна из них — BlueLight Shield, снижающая воздействие синего спектра света, вредного для человеческого глаза, а из-за отсутствия мерцания матрицы, отсекаемого технологией FlickerLess, глаза не будут уставать при продолжительной работе.



Повышенная до 100 Гц частота обновления экрана и время отклика 1 мс делают изображение плавнее, благодаря чему играть или работать за таким дисплеем — одно удовольствие.

Монитор устанавливается на комплектную функциональную подставку, которая подстроится под нужды пользователя. Так, монитор можно отрегулировать по высоте в рамках 120 мм, наклонить в диапазоне от -5° до 25°, но ключевыми фишками стали поворотный механизм, позволяющий вращать дисплей на 360°, а также поворот дисплея на 90 градусов — благодаря ему пользователь может перевести экран в портретный режим.



Сама подставка не занимает много места на столе и выполнена в форме круга, но есть возможность повесить монитор на кронштейн вплотную к стене благодаря поддержке стандартизированного крепления VESA размером 100х100 мм.



На задней панели Acer CB242YEbmiprx имеет аналоговый разъем VGA для подключения к более старым компьютерам и ноутбукам, а также два jack 3,5 мм — для ввода и вывода аудиосигнала. Например, прямо к монитору можно подключить наушники или колонки, чтобы не тянуться к системному блоку. Помимо этого, девайс имеет два встроенных динамика мощностью по 2 Вт каждый.



Блок питания спрятан в конструкции монитора, а значит, подключение к электросети осуществляется одним кабелем без тяжелого блока.



Основные преимущества:



Диагональ 23,8”

Разрешение (1920x1080) и матрица IPS

Частота обновления 100 Гц

Технология AMD FreeSync

Яркость 250 нит

Время отклика 1 мс

Технология BlueLight Shield для защиты зрения

Многофункциональная подставка

Acer CB242YEbmiprx

Быстрая, яркая и сочная матрица