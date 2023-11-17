17 ноября 2023, 11:45

Українські біженці почали масово їхати з Канади через особисті проблеми

Оренда житла у північноамериканській державі виявилася непідйомною для багатьох вимушених мігрантів, особливо у комплексі із проблемами з працевлаштуванням.

Багато українців при цьому повертаються не в Україну, а просто до Європи – біженці кажуть, що там жити і дешевше, і звичніше.


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