Українські біженці почали масово їхати з Канади через особисті проблеми

17 ноября 2023, 11:45

Оренда житла у північноамериканській державі виявилася непідйомною для багатьох вимушених мігрантів, особливо у комплексі із проблемами з працевлаштуванням.



Багато українців при цьому повертаються не в Україну, а просто до Європи – біженці кажуть, що там жити і дешевше, і звичніше.