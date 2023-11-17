Оренда житла у північноамериканській державі виявилася непідйомною для багатьох вимушених мігрантів, особливо у комплексі із проблемами з працевлаштуванням.
Багато українців при цьому повертаються не в Україну, а просто до Європи – біженці кажуть, що там жити і дешевше, і звичніше.
17 ноября 2023, 11:45
Українські біженці почали масово їхати з Канади через особисті проблеми
Оренда житла у північноамериканській державі виявилася непідйомною для багатьох вимушених мігрантів, особливо у комплексі із проблемами з працевлаштуванням.
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