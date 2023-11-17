Укроборонпром до кінця року поставить кілька сотень БпЛА для Сил оборони України

17 ноября 2023, 13:45

Дрони законтрактовані Держслужбою спеціального зв'язку та захисту інформації.



Реальні дії, реальні безпілотники, реальна робота оборонки.



Буде ще більше різних і грізних «пташок» для Перемоги.



«Укроборонпром сьогодні працює і виробляє те, чого не виробляв ніколи раніше упродовж десятків років. Вони почали робити FPV-дрони, дрони високої дальності. Ми в них купуємо цю продукцію і постачаємо ЗСУ» – зазначив голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, бригадний генерал Юрій Щиголь в інтерв’ю інформаційній агенції Інтерфакс-Україна.