Укроборонпром до кінця року поставить кілька сотень БпЛА для Сил оборони України

Дрони законтрактовані Держслужбою спеціального зв'язку та захисту інформації.
Реальні дії, реальні безпілотники, реальна робота оборонки.
Буде ще більше різних і грізних «пташок» для Перемоги.
«Укроборонпром сьогодні працює і виробляє те, чого не виробляв ніколи раніше упродовж десятків років. Вони почали робити FPV-дрони, дрони високої дальності. Ми в них купуємо цю продукцію і постачаємо ЗСУ» – зазначив голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, бригадний генерал Юрій Щиголь в інтерв’ю інформаційній агенції Інтерфакс-Україна.