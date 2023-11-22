Эффективная защита экрана телефона

22 ноября 2023, 7:47

Есть много способов защитить ваш смартфон от механических повреждений.

Пользователи очень часто заключают свои телефоны в прочные чехлы, но в то же время забывают о самом тонком элементе устройства - экране. Решить проблемы с уязвимостью дисплея поможет закаленное стекло. Для смартфонов марки Apple такие аксессуары ищите здесь https://www.aks.ua/catalog/zashitnue-stekla-dla-mobilnogo-telefona/brend-telefona/apple-iphone.

Что такое защитное стекло?

В продаже встречается два вида защиты экрана для смартфонов: пленка или стекло. Первый вариант представляет собой гибкое и совсем непрочное покрытие, а похвастаться может разве что невысокой ценой. В свою очередь, стекло лучше защитит экран, его будет легче приклеить, оно несколько дороже, чем, пленка, но будет однозначно лучшим решением.

Уникальные свойства стекла

В подавляющем большинстве случаев в ассортименте по ссылке https://www.aks.ua/catalog/zashitnue-stekla-dla-mobilnogo-telefona/ встречаются аксессуары с индексом 9Н. Что это значит? Существует 10 уровней твердости материала по шкале Мооса. Самый низкий уровень означает, что поверхность можно легко поцарапать даже ногтем. В свою очередь, самый высокий настолько тверд, что его можно поцарапать только алмазом. То есть значение 9H будет гласить о том, что после встречи с ключами или монетами в кармане на поверхности стекла не останется следов.

Как установить стекло на свой смартфон?

Это действительно простой и понятный процесс. Комплект аксессуара содержит все необходимые элементы для быстрой установки защиты. Обычно упаковка содержит две салфетки: влажная и антистатическая, благодаря им можно очистить и обезжирить экран перед установкой покрытия. Далее стоит удалить пленку со стекла и приложить его на экран смартфона. После этого выровнять его относительно краев и технологических отверстий экрана. Когда все готово, то достаточно нажать на стекло в центре и наблюдать, как растекается клей. Вот и все!

Защитное стекло против Gorilla Glass

Практически все смартфоны на рынке в настоящее время имеют экраны, защищенные Gorilla Glass. Эта технология предназначена для защиты дисплея от царапин. Однако практика показывает обратное и уже спустя несколько месяцев эксплуатации на экране можно наблюдать минимальные царапины. Кроме того, Gorilla Glass не защищает экран от падения, так как имеет минимальный уровень пассивной безопасности. Поэтому если вы уроните смартфон на твердую поверхность, то закончится это разбитым экраном и последующим дорогостоящим ремонтом. Так что и в этом случае защитное стекло будет тоже не лишним.

Стоит ли это того?

Конечно, ведь стоимость покупки закаленного стекла для телефона не сильно повлияет на ваш бюджет. А дополнительная защита позволит обеспечить надлежащий уровень безопасности для мобильного оборудования. Поэтому пользователь может уверен в сохранности своего телефона даже в самой экстремальной ситуации. Более того, экран смартфона будет оставаться в идеальном состоянии, что позволит выгодно продать устройство на вторичном рынке, если это понадобится.