Які властивості має Варденафіл 20?

22 ноября 2023, 9:05

Варденафіл 20 - це препарат, який призначається для лікування чоловічої еректильної дисфункції. Варденафіл є активною діючою речовиною, що входить до складу багатьох лікарських препаратів подібної дії.

Препарат діє шляхом блокування ферменту фосфодіестерази 5 (ФДЕ-5), який розщеплює оксид азоту (NO). NO - це природний хімічний засіб, який розслабляє м'язи в пенісі, що дозволяє крові надходити в нього і викликає ерекцію.

Варденафіл 20 швидко всмоктується в організм після прийому всередину. Максимальна концентрація в крові досягається через 30-60 хвилин. Препарат діє протягом 4-5 годин.

Цей препарат ефективний у лікуванні чоловічої еректильної дисфункції у більшості чоловіків. Він має хороший профіль безпеки і зазвичай добре переноситься.

Основні властивості Варденафілу 20:

Це препарат для лікування чоловічої еректильної дисфункції.

Він діє шляхом блокування ферменту ФДЕ-5.

Швидко всмоктується в організм і діє протягом 4-5 годин.

Ефективний у лікуванні чоловічої еректильної дисфункції у більшості чоловіків.

Починати прийом варденафілу рекомендується з мінімальної дози 10 мг. Оптимальний час використання – за 40-60 хвилин до статевого акту.

Рекомендований інтервал використання препарату становить 24 години. Протягом доби не рекомендується приймати більше ніж 20 мг. Використання препаратів на основі варденафілу не залежить від прийому їжі. Для отримання вираженого ефекту важливим є достатній рівень сексуального збудження.

Проте як будь-який медичний препарат, Варденафіл 20 має деякі побічні ефекти. Найчастішими побічними ефектами цієї речовини є головний біль, припливи крові до обличчя, нежить і запаморочення. Іншими побічними ефектами можуть бути нудота, блювання, діарея, біль у спині, біль у м'язах, порушення зору, сонливість і алергічні реакції.

Тому Варденафіл 20 протипоказаний при деяких станах. Це гіперчутливість до варденафілу або інших компонентів препарату, серцева недостатність, нестабільна стенокардія, ішемічна хвороба серця, захворювання печінки або нирок, одночасне застосування з інгібіторами ФДЕ-5, такими як силденафіл, тадалафіл і аванафіл, одночасне застосування з ритонавіром.

Варденафіл 20 не слід приймати жінкам.

А ось відгуки пацієнтів:

Іван: “Я пробував Vardenafil 20 mg і залишився приємно вражений його ефективністю. Засіб спрацював швидко і результат був відмінним. Тепер я почуваюся впевненішим і радію інтимному життю”.

Олег: “Залишу свій відгук, мені 55 років, дружині 30. П'ю час від часу Левітру вже 2 роки. Зі своєю роботою успішно справляється. Допомагає як психологічно, і фізично. Тож рекомендую!”