23 апреля 2020, 11:15

Fujifilm расширяет производство противовирусного противогриппозного препарата Av

Корпорация FUJIFILM объявила о расширении производственных мощностей в своем подразделении FUJIFILM Toyama Chemical Co, Ltd., чтобы значительно увеличить производство противовирусного противогриппозного препарата Avigan Tablet (международное непатентованное название: фавипиравир) для лечения пациентов с COVID-19.



Для дальнейшего увеличения поставок препарата Avigan корпорация Fujifilm выделяет дополнительные мощности на своем предприятии FUJIFILM Wako Pure Chemical Co, Ltd. в Японии для производства промежуточных фармацевтических продуктов, используемых при изготовлении этого препарата. Помимо этого, Fujifilm установила стратегические партнерские отношения с японскими и зарубежными компаниями с целью получения сырья и фармацевтических субстанций для различных производственных процессов.



В корпорации Fujifilm ожидают, что ежемесячный выпуск препарата Avigan постепенно увеличится к июлю 2020 года до объемов, необходимых для 100 000 курсов лечения, что примерно в 2,5 раза больше по сравнению с началом марта, когда компания приступила к текущему этапу производства. Кроме того, Fujifilm планирует к сентябрю 2020 года дальнейшее увеличение производства до объемов, составляющих 300 000 курсов лечения*.



Японское правительство анонсировало 7 апреля пакет чрезвычайных экономических мер, в рамках которого планируется накопить запасы в объеме 2 млн курсов лечения препаратом Avigan. Корпорация Fujifilm стремится удовлетворять запросы японского правительства и намерена взаимодействовать с другими странами после консультаций с японским правительством.



Avigan зарегистрирован в Японии для производства и продажи в качестве противовирусного препарата против гриппа. Этот препарат избирательно ингибирует вирусную РНК-полимеразу вируса гриппа, необходимую для его репликации. Благодаря своим фармакологическим свойствам Avigan может оказывать противовирусное воздействие на коронавирус SARS-CoV-2, так как последний принадлежит к тому же типу одноцепочечных РНК-вирусов, что и вирусы гриппа, и также зависит от вирусной РНК-полимеразы.



В настоящее время безопасность и эффективность использования препарата Avigan в качестве экспериментального лекарственного средства для лечения COVID-19 тестируется в рамках клинических исследований с участием пациентов с COVID-19.