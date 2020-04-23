Fujifilm расширяет производство противовирусного противогриппозного препарата Av

Корпорация FUJIFILM объявила о расширении производственных мощностей в своем подразделении FUJIFILM Toyama Chemical Co, Ltd., чтобы значительно увеличить производство противовирусного противогриппозного препарата Avigan Tablet (международное непатентованное название: фавипиравир) для лечения пациентов с COVID-19.
Для дальнейшего увеличения поставок препарата Avigan корпорация Fujifilm выделяет дополнительные мощности на своем предприятии FUJIFILM Wako Pure Chemical Co, Ltd. в Японии для производства промежуточных фармацевтических продуктов, используемых при изготовлении этого препарата. Помимо этого, Fujifilm установила стратегические партнерские отношения с японскими и зарубежными компаниями с целью получения сырья и фармацевтических субстанций для различных производственных процессов.
В корпорации Fujifilm ожидают, что ежемесячный выпуск препарата Avigan постепенно увеличится к июлю 2020 года до объемов, необходимых для 100 000 курсов лечения, что примерно в 2,5 раза больше по сравнению с началом марта, когда компания приступила к текущему этапу производства. Кроме того, Fujifilm планирует к сентябрю 2020 года дальнейшее увеличение производства до объемов, составляющих 300 000 курсов лечения*.
Японское правительство анонсировало 7 апреля пакет чрезвычайных экономических мер, в рамках которого планируется накопить запасы в объеме 2 млн курсов лечения препаратом Avigan. Корпорация Fujifilm стремится удовлетворять запросы японского правительства и намерена взаимодействовать с другими странами после консультаций с японским правительством.
Avigan зарегистрирован в Японии для производства и продажи в качестве противовирусного препарата против гриппа. Этот препарат избирательно ингибирует вирусную РНК-полимеразу вируса гриппа, необходимую для его репликации. Благодаря своим фармакологическим свойствам Avigan может оказывать противовирусное воздействие на коронавирус SARS-CoV-2, так как последний принадлежит к тому же типу одноцепочечных РНК-вирусов, что и вирусы гриппа, и также зависит от вирусной РНК-полимеразы.
В настоящее время безопасность и эффективность использования препарата Avigan в качестве экспериментального лекарственного средства для лечения COVID-19 тестируется в рамках клинических исследований с участием пациентов с COVID-19.
Последние новости
- Технологии | Вчера, 11:15
Fujifilm расширяет производство противовирусного противогриппозного препарата Av
- Связь | Вчера, 10:45
Panasonic упрощает внедрение IP-АТС серии KX-NS
- Безопасность | Вчера, 10:15
Юг-Контракт стал дистрибьютором печатающей техники KYOCERA
- Интернет | Вчера, 9:45
PROMT обновила облачный сервис PROMT.One
- Гаджеты | Позавчера, 15:15
Три актуальных ноутбука в 2020 году
- Связь | Позавчера, 14:45
ВОЛЯ предоставляет бизнесу месяц тестового доступа к услугам Дата-центра
- Интернет | Позавчера, 13:45
Liki24 и Uber становятся партнёрами в новом сервисе доставки медикаментов
- Технологии | Позавчера, 13:15
Микроудобрения: основные компоненты и их назначения
- Софт | Позавчера, 12:45
Более 100 разработчиков поддерживают доступность своих игр в GeForce NOW
Последние материалы
- Обзоры | 21 апреля, 14:05
Seagate IronWolf 10 ТБ (ST10000VN0008) – пишет для NAS!
- Обзоры | 20 апреля, 14:53
Cablexpert CC-DP-6 - 165Гц на Full HD и не только!
- Обзоры | 19 апреля, 16:26
Synology DS120j – ваш первый "карманный" сервер!
- Аналитика | 14 апреля, 14:13
Самое интересное за неделю. Выпуск №11 – устройства и средства для генеральной уборки от Фокстрот
- Обзоры | 13 апреля, 0:53
Cougar MX330-G – стильный игровой корпус со стеклянным окном за недорого!
- Аналитика | 5 апреля, 16:25
Самое интересное за неделю. Выпуск №10 - Фокстрот продлил бесплатную доставку на весь период карантина
- Обзоры | 2 апреля, 17:14
OPPO A31 – стильный смартфон для школьника и студента
- Обзоры | 1 апреля, 13:33
REAL-EL M47 RGB – если хотите научиться играть!
- Аналитика | 29 марта, 22:34
Самое интересное за неделю. Выпуск №8-9 - работа и досуг на удаленке и другие коронавирусные новости
Популярные новости
- Интернет | 21 апреля, 16:45
Big Data о карантине: Киевстар запустил интерактивную карту Украины 5.00
- Железо | Позавчера, 10:15
Transcend представляет промышленные карты памяти SD/microSD с поддержкой A1 5.00
- Гаджеты | Позавчера, 15:15
Три актуальных ноутбука в 2020 году 5.00
- Гаджеты | Позавчера, 9:45
Logitech G анонсировала выпуск мыши G102 LIGHTSYNC 4.00
- Технологии | Вчера, 11:15
Fujifilm расширяет производство противовирусного противогриппозного препарата Av 0.00
- Связь | Вчера, 10:45
Panasonic упрощает внедрение IP-АТС серии KX-NS 0.00
- Безопасность | Вчера, 10:15
Юг-Контракт стал дистрибьютором печатающей техники KYOCERA 0.00
- Интернет | Вчера, 9:45
PROMT обновила облачный сервис PROMT.One 0.00
- Связь | Позавчера, 14:45
ВОЛЯ предоставляет бизнесу месяц тестового доступа к услугам Дата-центра 0.00