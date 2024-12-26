2024-й был плохим годом для автократов — The Wall Street Journal

26 декабря 2024, 15:02

Газета напоминает, что в Сирии повстанцы взяли Дамаск, положив конец 24-летней диктатуре Башара Асада.

В августе студенческие протесты положили конец 15-летнему правлению Шейх Хасины в Бангладеш. В 2024 году под новым давлением оказались и другие авторитарные лидеры и их правительства — от режима Николаса Мадуро в Венесуэле до аятолл в Иране и военной хунты в Мьянме.



"Произошло несколько положительных моментов, когда автократии пошатнулись или в некоторых местах пали… Есть много автократий, которые слабы или как будто ошеломлены", — отметил ученый из Стэнфордского университета, автор книг об авторитаризме и проблемах, стоящих перед демократическими странами, Ларри Даймонд.



Конечно, большинство деспотических правительств, от Мигеля Диас-Канеля в Гаване до путина в москве, по-прежнему крепко сидят на своих местах. Но проблемы автократов в этому году придали импульс оппозиционным группам по всему миру. Оппозиция Венесуэлы утверждает — падение Асада показывает, как диктаторские режимы, казавшиеся непобедимыми, могут рухнуть, если на них оказать правильное давление.



Падение Асада вызвало резонанс отчасти потому, что оно показало непрочность союзов с другими авторитарными режимами. Почти десятилетие Асад извлекал выгоду из союза с россией, Ираном и его группировками.



Среди иностранных держав наибольшие потери от падения Асада понесло теократическое правительство Ирана. Оно продало Сирии в кредит нефти на миллиарды долларов, надеялось построить в стране новую бизнес-империю и использовало ее как плацдарм, с которого можно угрожать Израилю.



Также проиграли иранские прокси в Газе и Ливане. Израиль впервые нанес удар по иранской территории, разбомбив системы ПВО страны и совершив убийства в пределах ее границ. При этом ракетные удары Ирана по Израилю не причинили особого вреда.



Проблемы распространяются и на Азию, где китайская Коммунистическая партия борется с замедлением роста и падением рынка недвижимости. Лидеры Китая готовятся к жестким тарифам со стороны Трампа, которые могут усугубить экономический спад в стране и посеять сомнения в обещаниях партии обеспечить всеобщее процветание.



Кроме того, военная хунта Мьянмы, которая в значительной степени зависит от торговой и дипломатической поддержки Пекина, потеряла базы и обширные территории под натиском различных повстанческих группировок.



По словам Даймонда, в этом году целый ряд полуавторитарных партий, часть которых была у власти в течение многих лет, либо потеряли власть, либо потерпели неудачу, которая ограничила их полномочия.