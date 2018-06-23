23 июня 2018, 10:45

Fujifilm приобрела две ведущие компании по производству культуральных сред

Корпорация FUJIFILM объявила о том, что 1 июня в США она завершила процедуру приобретения компаний Irvine Scientific Sales Company, которые являются ведущими производителями культуральных сред.



Стоимость сделки составила приблизительно 800 млн долларов США.



Для повышения эффективности своей стратегии роста в области здравоохранения компания Fujifilm продолжает инвестировать в исследования, разработки и производство биофармацевтических и регенеративных решений. Так, компания FUJIFILM Diosynth Biotechnologies (FDB) увеличила производственные мощности, занятые в изготовлении препаратов на основе антител. Помимо этого, недавно стопроцентной дочерней корпорацией стала компания FUJIFILM Cellular Dynamics (FCDI) — разработчик и производитель мирового уровня в области технологий индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК). Чтобы войти в бизнес по производству культуральных клеток, компания Fujifilm приобрела Wako Pure Chemical Industries, Ltd — лидера в производстве реагентов. Новые активы — ISUS и ISJ — позволят Fujifilm предлагать широкий портфель продуктов, охватывающих сегменты биофармацевтических препаратов, экстракорпорального оплодотворения и клеточной терапии. Укрепление позиции Fujifilm на международном рынке идет параллельно с развитием домашнего направления за счет расширения торговой сети продаж в Японии. Используя прогрессивный химический синтез и возможности проектирования, полученные при производстве фотопленки, технологии клеточных препаратов и культивирования клеток, созданные такими компаниями в составе группы, как Japan Tissue Engineering, FCDI и FDB, Fujifilm ускорит развитие производства высококонкурентных культуральных сред, что будет способствовать росту этого направления бизнеса. Кроме того, объединив биомедицинские технологии и технологии производства культуральных сред с продукцией компаний ISUS и ISJ, группа компаний Fujifilm обеспечит перспективное развитие исследований, разработок и производства в сфере биоформацевтических препаратов и реагентов, а также создаст стимул для дальнейшего роста сегмента регенеративной

