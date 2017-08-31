Oregon Scientific RRM116 - стильные настольные часы с будильником и FM

31 августа 2017, 9:45

Компания Oregon Scientific представила настольные часы Oregon Scientific RRM116, оснащенные дисплеем с подсветкой, позволяющим из любого места комнаты узнать всю необходимую информацию.

В устройстве имеется функция будильника, который можно настроить на предустановленный сигнал или любимую радиостанцию. Часы просты в использовании и выполнены в элегантном дизайне, поэтому станут приятным дополнением любого интерьера.



Корпус цифровых часов Oregon Scientific RRM116 сделан из качественного пластика, приятного на ощупь. На лицевой панели имеется закругленный LCD дисплей, на котором отображаются время, день недели, дата и установленная радиостанция. Благодаря большому размеру дисплея и подсветке вся информация комфортно читается из любого места комнаты, кухни или офиса.



Все основные элементы управления и динамик расположены на верхней панели устройства. Поскольку все главные кнопки расположены сверху, достаточно лишь протянуть руку и одним нажатием выбрать необходимое действие - поменять громкость звука радио, переключиться на другую радиостанцию, отключить будильник, перенести время пробуждения и прочее. А благодаря удачному расположению динамика звук слышен ясно и отчетливо.



Настройка часов возможна как в автоматическом режиме, так и вручную. Однако при автоматической настройке нужно учитывать разницу в часовых поясах, а также периоды летнего и зимнего времени. Установка даты, времени и будильника занимает всего несколько секунд и не требует особых технических навыков.



В качестве звонка будильника можно использовать как стандартный сигнал, так и одну из восьми предустановленных радиостанций, которые пользователи могут настроить по своему вкусу в FM или AM диапазоне. Дополнительно имеется функция таймера сна, когда для приятного засыпания можно поставить свою любимую радиостанцию, а часы сами выключатся через 15, 30, 60 или 90 минут. Для комфортного пробуждения есть функция «Дремать», которая одним нажатием позволяет перенести сигнал будильника на восемь минут.



Технические характеристики



• Дисплей: LCD с подсветкой

• Формат часов: 12/24

• Будильник: Два независимых будильника

• Диапазон частот радиоприемника: FM 87.5 - 108.0 МГц

• Число предустановленных радиоканалов: 8

• Питание: Адаптер переменного тока 6В или 3 батарейки ААА

• Комплектация: Устройство, адаптер, батарейки, инструкция, гарантийный талон

• Размеры: 134 х 80 х 50 мм

• Вес: 156 г

• Цвет: белый, красный и серый