Российские компании стали использовать криптовалюты для международных платежей

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что такие платежи уже используются в рамках экспериментального режима и их масштаб планируется увеличить в следующем году, пишет Reuters.
Агентство отмечает, что санкции значительно осложнили торговлю России с ключевыми партнерами, такими как Китай и Турция. В ответ Россия разрешила использовать криптовалюты в международной торговле и сделала шаги к легализации майнинга, в частности биткоина.
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