22 ноября 2023, 12:45

Binance согласилась заплатить властям США более $4 млрд штрафа

Как сообщил минюст США, для урегулирования спора с властями США Binance признала себя виновной в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег, нелицензионных переводах, обходе санкций и согласилась выплатить более $4 млрд.



В рамках сделки основатель и главный исполнительный директор Binance Чанпэн Чжао взял на себя вину за нарушения и ушел в отставку. Он написал в X, что эмоционально принять такое решение было тяжело, но оно правильное. "Я совершил ошибки и должен взять на себя ответственность", — отметил он. Bloomberg сообщило, что Чанпэн Чжао также должен будет заплатить штраф в размере $50 млн.



$4 млрд — крупнейший корпоративный штраф в истории США, отметили в минюсте. В ведомстве детально перечислили, какие нарушения допускала Binance, среди них, в частности, незаконные трансакции в подсанкционных юрисдикциях, таких как оккупированные россией регионы Украины.

