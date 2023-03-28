CFTC "тянет" в суд Binance (обновлено комментарий Binance)

28 марта 2023, 9:15

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на криптобиржу Binance, — Bloomberg.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа и ее генеральный директор Чанпэн Чжао получили иск за предполагаемое нарушение правил торговли деривативами. Регулятор заявляет, что Binance уклонилась от своих обязательств, не зарегистрировавшись должным образом.

Комментарий Binance



Жалоба, поданная CFTC, неожиданна и неутешительна, поскольку мы сотрудничаем с CFTC более двух лет. Тем не менее мы намерены продолжать сотрудничество с регуляторами в США и во всем мире. Лучший путь – защитить наших пользователей и сотрудничать с регуляторами для разработки четкого, продуманного регуляторного поля.



В последние два года мы увеличили инвестиции, чтобы убедиться, что на нашей платформе нет активных пользователей из США. За этот период наша команда по комплаенсу выросла со 100 до около 750 специалистов, в том числе почти 80 сотрудников имеют предыдущий опыт работы в правоохранительных или регуляторных органах и примерно 260 сотрудников – профессиональные сертификаты по комплаенсу.



Мы инвестировали дополнительно $80 млн. США на внешних партнеров, включая KYC вендоров, мониторинг транзакций, рыночную аналитику и инструменты для расследования, которые поддерживают наши программы комплаенса.



Согласно ожиданиям регуляторов во всем мире, мы ввели надежный подход «трех линий защиты» к рискам и комплаенсу, который включает, но не ограничивается:



● Внедрение обязательной процедуры KYC для всех пользователей во всем мире

● Применение блокировки страны для всех, кто является резидентом США

● Блокировка всех, кто идентифицирован как гражданин США, независимо от того, где они проживают в мире

● Блокировка для любых устройств, использующих сотовый оператор США

● Блокировка входа с любого IP-адреса в США

● Предотвращение внесения депозитов и снятия по кредитным картам банков США