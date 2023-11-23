Что такое хеликобактер и какие методы его лечения

23 ноября 2023, 15:15

Хеликобактер пилори — это спиралевидная грамотрицательная бактерия, которая живет в желудке и двенадцатиперстной кишке. Она является причиной большинства случаев гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также некоторых видов рака желудка. Рассмотрим подробнее какое может быть хеликобактер лечение.

Хеликобактер пилори может передаваться от человека к человеку через слюну, фекалии или контакт с загрязненными поверхностями. Данная бактерия также может передаваться через зараженную пищу или воду. Она является самой распространенной бактериальной инфекцией в мире, поражая более 50% населения планеты.

Симптомы хеликобактерной инфекции могут включать в себя:

Изжогу.

Боль в животе.

Тошноту.

Рвоту.

Вздутие живота.

Неприятный запах изо рта.

Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, важно обратиться к врачу для обследования. Диагностика хеликобактерной инфекции проводится с помощью анализа крови на антитела к хеликобактер пилори, анализа кала на антигены бактерии и ФГДС с биопсией.

Лечение хеликобактерной инфекции обычно включает в себя курс антибиотиков. Антибиотики могут быть назначены в виде таблеток или инъекций. Курс лечения обычно длится от 7 до 14 дней.

В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство, если инфекция приводит к серьезным осложнениям, таким как перфорация (прорыв) стенки желудка или двенадцатиперстной кишки.

Важно отметить, что хеликобактерная инфекция может быть излечима. Если вы лечитесь антибиотиками, важно принимать их по назначению врача и до конца курса лечения. Это поможет предотвратить развитие устойчивости к антибиотикам.

Предлагает вашему вниманию несколько полезных советов, которые помогут вам предотвратить заражение хеликобактерной инфекцией. Во-первых, необходимо мыть руки тщательно и часто, особенно после использования туалета. Во-вторых, не употреблять пищу или воду из ненадежных источников. Данные советы помогут избежать и заражением другими инфекциями. Также нельзя целоваться с теми, у кого может быть хеликобактерная инфекция.

Если вы работаете в сфере здравоохранения, соблюдайте надлежащие меры предосторожности для защиты себя и других от распространения инфекции. В этом случае также поможет даже использование маски, которая предохраняет и от коронавируса. А также необходимо часто мыть руки.