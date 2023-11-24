Сколько нужно ходить, чтобы прожить дольше: результаты исследования

24 ноября 2023, 8:45

Долгое время считалось, что 10 тысяч шагов в день – именно то количество, которое поможет оставаться в форме и быть здоровым.



Однако последние исследования показали другие данные.



Движение – это жизнь

Команда Лодзинского медицинского университета в Польше и Школы медицины Университета Джона Гопкинса в США обнаружила, что пользу от ходьбы ощущают люди разного пола и возраста. Однако наибольшие преимущества были отмечены среди людей в возрасте до 60 лет.

Анализ данных более 226 000 человек показал, что 4000 шагов достаточно, чтобы извлечь пользу для сердца и сосудов. Чем больше шагов вы делаете, тем больше преимуществ для здоровья. Каждая дополнительная 1000 шагов более 4000 снижает риск преждевременной смерти на 15%.



Шаги в цифрах

По данным Всемирной организации здравоохранения, недостаточная физическая активность является причиной 3,2 миллиона смертей ежегодно.

▪️Менее 4000 шагов в день – малоподвижный образ жизни

▪️7500-10000 – средний уровень активности

▪️10000-12500 – активный образ жизни

▪️более 12500 – очень активный образ жизни.



Ходьба продлевает жизнь

Исследование, опубликованное в Британском медицинском журнале (BMJ), изучило связь между продолжительностью ходьбы и ожидаемой продолжительностью жизни. Авторы наблюдали за 27 738 участниками в возрасте от 40 до 79 лет и собирали данные об их выживаемости за 13-летний период.

Участники, которые ходили один час в день, имели большую продолжительность жизни с 40 лет, чем участники, которые ходили менее одного часа в день.



