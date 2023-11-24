Сколько нужно ходить, чтобы прожить дольше: результаты исследования

Долгое время считалось, что 10 тысяч шагов в день – именно то количество, которое поможет оставаться в форме и быть здоровым.
Однако последние исследования показали другие данные.
Движение – это жизнь
Команда Лодзинского медицинского университета в Польше и Школы медицины Университета Джона Гопкинса в США обнаружила, что пользу от ходьбы ощущают люди разного пола и возраста. Однако наибольшие преимущества были отмечены среди людей в возрасте до 60 лет.
Анализ данных более 226 000 человек показал, что 4000 шагов достаточно, чтобы извлечь пользу для сердца и сосудов. Чем больше шагов вы делаете, тем больше преимуществ для здоровья. Каждая дополнительная 1000 шагов более 4000 снижает риск преждевременной смерти на 15%.
Шаги в цифрах
По данным Всемирной организации здравоохранения, недостаточная физическая активность является причиной 3,2 миллиона смертей ежегодно.
▪️Менее 4000 шагов в день – малоподвижный образ жизни
▪️7500-10000 – средний уровень активности
▪️10000-12500 – активный образ жизни
▪️более 12500 – очень активный образ жизни.
Ходьба продлевает жизнь
Исследование, опубликованное в Британском медицинском журнале (BMJ), изучило связь между продолжительностью ходьбы и ожидаемой продолжительностью жизни. Авторы наблюдали за 27 738 участниками в возрасте от 40 до 79 лет и собирали данные об их выживаемости за 13-летний период.
Участники, которые ходили один час в день, имели большую продолжительность жизни с 40 лет, чем участники, которые ходили менее одного часа в день.