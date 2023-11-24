Какое оружие СССР скопировал у Запада

24 ноября 2023, 13:45

На заседаниях Политбюро и ЦК компартии неоднократно обсуждались вопросы о выделении конкретных сум, которые нужны были для покупки, а иногда и для «добычи» западных технологий.



Танки

В 1931 г. Красная армия приняла на вооружение легкий танк Т-26. Годом ранее советская закупочная комиссия приметила в Великобритании танк Vickers Mk E. Изначально комиссия хотела купить один экземпляр с документацией, чтобы потом на его базе сконструировать свой. Но британцы отказались. Поэтому советам пришлось приобрести 15 штук и лицензию на его производство в СССР.



Советский танк БТ-2 стал адаптацией американского танка М1928 Кристи. Кстати, при создании известного Т-34 советские конструкторы позаимствовали идеи своего американского коллеги Джона Кристи, а именно использование его уникальной подвески.



Стрелковое оружие

В этой сфере заимствований не меньше. Конструкция и внешний дизайн пистолета ТТ очень похожи на бельгийский Браунинг, созданный еще в начале ХХ века.



Некоторое время был спор по поводу различия в механике запирания ствола. Но на Тульском оружейном заводе обнаружили редкий экземпляр бельгийского пистолета, который и послужил образцом для копирования.



В 1934 г. советская армия обзавелась пистолетом-пулеметом ППД. Он приходится «младшим братом» финскому Suomi, который был создан тремя годами ранее.



Кроме того, оружейные эксперты спорят об интеллектуальном вкладе немца Хуго Шмайссера в создание «советской гордости» — автомата Калашникова.