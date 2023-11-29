29 ноября 2023, 9:15

ПВО от комаров

Китайский инженер решил разнообразить борьбу с насекомыми и свою жизнь.

Он модифицировал радар от электрокара для обнаружения насекомых и прикрутил к нему мощную лазерную указку, а всех жертв собирает в специальную «тетрадь смерти».


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