ПВО от комаров

29 ноября 2023, 9:15

Китайский инженер решил разнообразить борьбу с насекомыми и свою жизнь.



Он модифицировал радар от электрокара для обнаружения насекомых и прикрутил к нему мощную лазерную указку, а всех жертв собирает в специальную «тетрадь смерти».