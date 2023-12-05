Святкові знижки на гаджети OPPO на Миколая. Купуй те, що влізе під подушку

5 декабря 2023, 13:44

День святого Миколая — одне з найулюбленіших сімейних свят в Україні. Його з нетерпінням чекають і діти, і дорослі, адже вранці 6 грудня вони знаходять під подушкою подарунки.

Щоб влаштувати справжній сюрприз на Миколая, краще вибрати невеликий за розміром подарунок, який легко помістити під подушкою.

Разом з ОРРО стати Миколайчиком для рідних легко, адже компанія оголосила тиждень святкових знижок на цілу низку різноманітних гаджетів.

Смартфон ОРРО А78 (8/256 ГБ) пропонує подвійні стереодинаміки, блискавичну 67Вт SUPERVOOC зарядку і довговічний акумулятор ємністю 5000 мАг. Це перший телефон серії A, оснащений 6,4-дюймовим FHD+ AMOLED дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц і частотою дискретизації дотику до 180 Гц.

ОРРО A78 оснащений системою камер, що включає 50 МП основну камеру та низку нових функцій, які полегшують фото та відео зйомку.

Смартфон ОРРО A78 працює на мобільній платформі Snapdragon® 680 та має 8 ГБ оперативної пам'яті + 128 ГБ постійної пам'яті з можливістю встановлення до 1 ТБ додаткової пам'яті через слот для карт пам'яті SD. До того ж, смартфон має функцію розширення RAM до 16 ГБ (8+8 ГБ) за допомогою технології OPPO RAM Expansion.

Звичайна ціна ОРРО А78 (8/256 ГБ) 11 111 грн - Святкова ціна 8 999 грн (04/12-17/12).



Молодша модель ОРРО А78 (8/128 ГБ) коштуватиме 8 499 грн замість 9 999 грн з 04 по 17 грудня.

Також можна придбати фірмові напівпрозорі чохли ОРРО у двох кольорах: чорний та зелений. Вони не тільки підкреслять витончений дизайн задньої панелі нового смартфона, але й слугуватимуть додатковим захистом від подряпин і під час падінь.



TWS навушники ОРРО Air3i вагою 3,7 г кожен, забезпечують неперевершений Hi-Fi звук завдяки композитному динамічному драйверу з титановим покриттям діаметром 13,4 мм. TWS навушники OPPO Enco Air3i мають найкраще серед конкурентів шумопоглинання зі штучним інтелектом. Подвійна передача даних через Bluetooth 5.3 з низькою затримкою забезпечує ще більш стабільне з'єднання та стійкість до перешкод. Тривалість роботи від одного заряду акумулятора - найкраща в індустрії: до 5,5 годин, а з зарядним кейсом - до 35 годин. OPPO Enco Air3i сумісні з пристроями на базі iOS та Android.

Звичайна ціна 1 999 грн - Святкова ціна 1 699 грн (04/12-10/12)



Смартфон ОРРО А17 (4/64 ГБ) оснащений 6.56 дюймовим HD+ дисплеєм з частотою оновлення 60 Гц, 50 Мп селфі-камерою та 5 Мп основною камерою, а також витривалим акумулятором ємністю 5000 мАг. У серці OPPO A17 встановлено восьмиядерний ігровий чіпсет MediaTek Helio G35. Об’єм оперативної пам’яті телефону можна легко збільшити, використовуючи технологію OPPO RAM Expansion та таким чином запозичивши до 4 ГБ невикористаної ПЗУ. OPPO A17 відповідає стандартам IPX4, тож можна не боятися пошкодження водою.

Акція поширюється і на інші моделі гаджетів. Встигніть написати лист вашому Миколайчику або купити подарунки близьким та рідним, щоб потішити їх та повернути в дитинство.

Придбати гаджети ОРРО за акційною ціною можна на сайтах і в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, "Фокстрот", "Алло", Eldoradо, Епіцентр, Rozetka та інших.

Сподіваємось, що ви також були слухняними цього року і знайдете під подушкою не різочку, а гаджет від ОРРО.