8 декабря 2023, 10:45

На ТЭС в прифронтовой зоне после артобстрела оккупантами остановились два блока

Удар был нанесен вчера днем. Из-за остановки блоков, а также понижения температуры воздуха фиксируется временный дефицит электроэнергии в энергосистеме.

"Минэнерго обращается к потребителям с просьбой поддержать энергетиков — потреблять электроэнергию разумно и экономно, особенно в пиковые часы нагрузки", — говорится в сообщении. 


Оцените новость:
  • 0 оценок