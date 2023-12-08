На ТЭС в прифронтовой зоне после артобстрела оккупантами остановились два блока

8 декабря 2023, 10:45

Удар был нанесен вчера днем. Из-за остановки блоков, а также понижения температуры воздуха фиксируется временный дефицит электроэнергии в энергосистеме.



"Минэнерго обращается к потребителям с просьбой поддержать энергетиков — потреблять электроэнергию разумно и экономно, особенно в пиковые часы нагрузки", — говорится в сообщении.