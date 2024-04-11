Трипольская ТЭС полностью разрушена — глава Набсовета "Центрэнерго"

11 апреля 2024, 13:45

Это одна из самых больших теплоэлектростанций в Украине.

"Все работники, которые были на смене во время обстрелов, живы», – сообщил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина".В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии ведутся работы по локализации огня.22 марта 2024 года полностью была уничтожена Змиевская ТЭС, в Харьковской области, а 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС в Донецкой.В настоящее время ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.