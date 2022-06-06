В Харьковской области российской ракетой была разрушена база "Металлиста"

6 июня 2022, 14:15

База футбольных клубов «Металлист 1925» и «Металлист» в поселке Высокий (близ Харькова) была разрушена российской ракетой.



Ракета прилетела из российского Белгорода попала по территории НТЦ, оставив после себя воронку глубиной в пять метров.



В зданиях выбиты почти все окна, сильно повреждены фасады, внутренние помещения и некоторые коммуникации, уничтожена часть закупленного оборудования и экипировка команды на новый сезон.

Взрыв был такой силы, что остатки земли разбросаны в радиусе более 100 метров от его эпицентра.