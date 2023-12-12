12 декабря 2023, 9:45

США и Украина ищут новую стратегию в войне — The New York Times

Американские и украинские военные обсуждают новый план действий, который поможет Украине вернуть преимущество после неудачного контрнаступления, выяснило издание.

Ожидается, что детали новой стратегии будут проработаны в следующем месяце в ходе военных учений в Германии.

Американцы, по данным СМИ, настаивают на консервативной стратегии, направленной на удержание территории, окапывание и наращивание сил в течение года, а украинцы хотят перейти в атаку, чтобы "вывести россию из равновесия" и одержать символические победы. В публикации сказано, что "есть некоторые признаки компромисса".

Ожидается, что в рамках разработки новой стратегии генерал-лейтенант Антонио Агуто — младший, который курирует поддержку Украины с базы в Германии, будет больше времени проводить в Киеве.


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