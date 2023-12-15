15 декабря 2023, 13:15

Дмитро Комаров зробив фільм про енергетиків

До ДТЕК звернувся відомий український журналіст Дмитро Комаров, щоб задокументувати роботу енергетиків під час війни та показати залаштунки енергетичної системи України.



Команда проєкту “Світ навиворіт”:



⏺поспілкувалась з людьми, які до останнього підтримували

енергопостачання в Бахмуті



⏺на власні очі побачила, як щодня ризикують життям енергетики Донеччини



⏺відвідала першу в світі вітроелектростанцію, побудовану під час війни, та побувала на самій

верхівці 125-метрового вітряка



⏺задокументувала, який шлях проходить вугілля перш, ніж перетворюється на світло чи тепло в домівках



Дивіться вже цієї п'ятниці, 15 грудня, о 20:30, на “1+1 Україна”.

