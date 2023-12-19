19 декабря 2023, 13:45

Україна використовує штучний інтелект на війні, — голова Мінцифри Федоров

Наразі ШІ активно використовується для:

▪️ розпізнавання і розшифровки супутникових знімків;
▪️ розпізнавання цілей на полі бою;
▪️ для розвитку технологій захоплення цілей для дронів;
▪️ для розпізнавання обличчя, де використовується систему Clearview;
▪️ у межах Palantir використовують ШІ для того, щоб прогнозувати засоби, якими можна уражати певні цілі.


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