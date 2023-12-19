Україна використовує штучний інтелект на війні, — голова Мінцифри Федоров

19 декабря 2023, 13:45

Наразі ШІ активно використовується для:



▪️ розпізнавання і розшифровки супутникових знімків;

▪️ розпізнавання цілей на полі бою;

▪️ для розвитку технологій захоплення цілей для дронів;

▪️ для розпізнавання обличчя, де використовується систему Clearview;

▪️ у межах Palantir використовують ШІ для того, щоб прогнозувати засоби, якими можна уражати певні цілі.