Наразі ШІ активно використовується для:
▪️ розпізнавання і розшифровки супутникових знімків;
▪️ розпізнавання цілей на полі бою;
▪️ для розвитку технологій захоплення цілей для дронів;
▪️ для розпізнавання обличчя, де використовується систему Clearview;
▪️ у межах Palantir використовують ШІ для того, щоб прогнозувати засоби, якими можна уражати певні цілі.
19 декабря 2023, 13:45
Україна використовує штучний інтелект на війні, — голова Мінцифри Федоров
Наразі ШІ активно використовується для:
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